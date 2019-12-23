Trump’tan Senato’ya Türkiye uyarısı!

ABD’deki Daily Beast adlı internet sitesi, Donald Trump’ın geçtiğimiz hafta imzaladığı bütçe yasasında yer alan Türkiye ile ilgili yaptırımları içeren bir haber yayımladı.

Habere göre, Trump yönetimi Amerikan Senatosuna gönderdiği bir raporla Türkiye’ye uygulanacak yaptırımların sonuçlarıyla ilgili uyarılarda bulundu.

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“TÜRKİYE’Yİ RUSYA’YA YAKINLAŞTIRIR”

Raporda uygulanacak yaptırımların Türkiye’yi Rusya’ya daha da yakınlaştıracağı belirtilerek olası yaptırımların ABD ile Türkiye arasındaki savunma anlaşmalarını zarara uğratacağı ifade edildi.

Halkbank konusuna da değinilen raporda, bankayla ilgili yaptırımların uygun olmayabileceği görüşü dile getirildi. Raporda ayrıca YPG’li teröristlere kolay vize verilmemesi gerektiği ifade edildi.