Trump’tan sürpriz ziyarette bomba açıklama: Müzakerelere başladık!

Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana ilk kez Afganistan’a giden Trump‘ın bu ziyareti Washington ile Kabil arasındaki barış umutlarını artıran tutuklu mübadelesinden yalnızca bir hafta sonra gerçekleşmiş oldu.

Reuters’ın haberine göre güvenlik sebebiyle gizli tutulan uçuşun ardından Afganistan’a ulaşan Trump gazetecilere yaptığı açıklamada “Taliban anlaşma yapmak istiyor biz de onlarla görüşüyoruz” dedi.

‘ŞİMDİ ONLAR İSTİYOR’



Trump, “Biz ateşkes yapalım dedik, onlar ateşkes istemedi, şimdi sanırım onlar ateşkes istiyor. Büyük ihtimalle öyle de olacak” ifadelerini kullandı.

Taliban kanadından Reuters’a yapılan açıklamada geçtiğimiz hafta ABD yetkilileri ile Doha’da çeşitli görüşmeler gerçekleştirildiği ve resmi barış görüşmelerinin yakında devam edeceği belirtildi.