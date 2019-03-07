Trump’tan tartışma yaratan İHA kararı

Bu uygulama, hükümetin daha şeffaf olması yönündeki baskılar üzerine 2016’da eski ABD Başkanı Barack Obama’nın çıkardığı başkanlık emri ile başlatılmıştı. Trump yönetimi ise uygulamanın “lüzumsuz” ve “dikkat dağıtıcı” olduğuna inanıyor. İsmini vermeyen bir yetkili, bu uygulamanın kaldırılması ile “lüzumsuz haber verme zorunluluğunun ortadan kalkacağını, bu zorunluluğun hükümetin şeffaflığını artırmadığını, tersine istihbarat görevlilerini asıl sorumluluklarından alıkoyduğunu” söyledi.

CIA Başkanı’nın her yıl, savaş bölgeleri dışında “terörle mücadele amaçlı” kaç İHA saldırısı yapıldığı ve bunların sonucunda kaç sivilin öldüğüne dair bir rapor vermesi gerekiyordu. 11 Eylül saldırılarından bu yana askeri ve “terörle ilgisi olduğu düşünülen” hedeflere karşı İHA’lar daha sık kullanılmaya başlanmıştı. Bu saldırıların en çok düzenlendiği ülkeler arasında ise Afganistan, Pakistan ve Somali başı çekiyor.

TRUMP İKİ YILDA OBAMA’YI KATLADI

Trump yönetiminin ilk 2 yılında 2243 İHA saldırısı düzenlendi. Obama’nın 8 yıllık başkanlık döneminde ise bu sayı 1878 olmuştu. ABD’de Temsilciler Meclisi üyeleri ile insan hakları örgütleri, CIA’nin hesap verme yükümlülüğü olmadan İHA saldırıları düzenlemesinin önünün açıldığı gerekçesiyle Trump’ın kararını eleştiriyor. Human Rights First (Önce İnsan Hakları) adlı gruptan Rita Siemion, Fransız AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, “Trump yönetiminin bu eylemi, öldürücü güç kullanımı ve bunun neden olduğu sivil ölümleri bakımından şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu konusunda atılmış geri ve gereksiz bir adımdır” dedi.

Demokrat Kongre üyelerinden Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff ise Obama’nın getirdiği yükümlülüğün “şeffaflık açısından önemli bir tedbir” olduğunu ve bunun iptalinin “hiçbir meşru gerekçesinin bulunmadığını” söyledi.