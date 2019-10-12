Trump’tan ‘Türkiye’ açıklaması: Çok az ülkenin gördüğü türden yaptırımlar uygularız

Trump, Louisiana eyaletine hareket etmeden önce Beyaz Saray’ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in, Türkiye’ye olası yaptırımlarla ilgili açıklaması hatırlatılan Trump, “Türkiye ve Kürtler (YPG/PKK) yüzyıllardır savaşıyor. Biz oradan çıktık” ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABER Son dakika... Trump'tan bir skandal açıklama daha!

“ÇOK AZ ÜLKENİN GÖRDÜĞÜ TÜRDEN YAPTIRIMLAR…”

Trump, ABD’nin büyük bir ekonomik gücü olduğunu belirterek, “Türkiye yapmaması gereken bir şeyi yaparsa, daha önce çok az ülkenin gördüğü türden yaptırımlar uygularız” uyarısında bulundu.

İLGİLİ HABER Son dakika... Trump, şimdi de arabuluculuk yapmak istiyor

ABD’nin IŞİD’i yüzde yüz yendiğini vurgulayan Trump, “Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var, onlar bizim NATO müttefikimiz. Türkiye ile birçok ticaret yaptık. Ama onların birçok insanı öldürmesini istemiyorum” diye konuştu. AA