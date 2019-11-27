Trump’tan Türkiye göndermeli hindi şakası!

ABD’de başkanların Beyaz Saray bahçesinde bakılan ve Şükran Günü öncesinde affedilerek canı bağışlanan hindi seremonisi, bu yıl enteresan bir gelişmeye sahne oldu.

Başkan Trump, ABD ile Türkiye arasındaki gerginliklerin had safhada olduğu dönemde yaptığı şakayla dikkatleri üzerine çekti.

KELİME OYUNU

Trump geleneksel hale gelen hindi affı etkinliği sırasında Türkçe’de “Demokratlar beni Türkiye’ye (hindiye) karşı çok yumuşak davranmakla suçluyor” anlamına da gelebilecek bir kelime oyunu yaptı.

Bread ve Butter ismindeki hindileri affeden Trump’ın bu sözleri sosyal medyada “Türkiye’ye gönderme” şeklinde algılandı.