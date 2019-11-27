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Trump’tan Türkiye göndermeli hindi şakası!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da geleneksel hale gelen hindi affı etkinliğinde Türkiye göndermesinde bulundu. Trump, "Demokratlar beni hindiye (İngilizce Turkey kelimesi Türkçe'de hindi ve Türkiye anlamına geliyor) karşı çok yumuşak davranmakla suçluyor" dedi.

Sozcu.com.tr
21:00 -
Haberler Dünya

ABD’de başkanların Beyaz Saray bahçesinde bakılan ve Şükran Günü öncesinde affedilerek canı bağışlanan hindi seremonisi, bu yıl enteresan bir gelişmeye sahne oldu.

Başkan Trump, ABD ile Türkiye arasındaki gerginliklerin had safhada olduğu dönemde yaptığı şakayla dikkatleri üzerine çekti.

Reuters

KELİME OYUNU

Trump geleneksel hale gelen hindi affı etkinliği sırasında Türkçe’de “Demokratlar beni Türkiye’ye (hindiye) karşı çok yumuşak davranmakla suçluyor” anlamına da gelebilecek bir kelime oyunu yaptı.

Bread ve Butter ismindeki hindileri affeden Trump’ın bu sözleri sosyal medyada “Türkiye’ye gönderme” şeklinde algılandı.

Son güncelleme: 21:07 27.11.2019
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