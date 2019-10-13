Trump’tan yeni ‘Barış Pınarı Harekâtı’ ve yaptırım açıklamaları

“BU KONUDA MÜTHİŞ BİR FİKİR BİRLİĞİ VAR”

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından bir açıklama yaparak “Türkiye’ye kuvvetli yaptırımlar uygulama konusunda Lindsey Graham ve Demokratlar dahil Kongre’nin birçok üyesiyle uğraşıyorum. Maliye Bakanlığı hazır, ekstra yasa tasarıları gerekebilir. Bu konuda müthiş bir fikir birliği var. Türkiye bunun yapılmamasını istedi. Beklemede kalın” ifadelerini kullandı.

“HÂLÂ SAVAŞMAMIZ İÇİN BASKI YAPIYOR”

Türkiye sınırında devam eden yoğun çatışmalara dahil olmamakla ‘büyük bir akıllılık’ yaptıklarını belirten Trump, şöyle devam etti;

“Bizi Orta Doğu'da ‘yanlışlıkla’ savaşa sürükleyenler, hâlâ savaşmamız için baskı yapıyor. Onların, ne kadar kötü bir karar verdiklerine dair hiçbir fikri yok. Neden savaş ilanı için talepte bulunmuyorlar?” değerlendirmesinde bulundu.

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İki yıl önce Irak’ın Suriye’nin farklı bölgesinde Kürtler (YPG/PKK) ile savaşa gidecekken birçok insanın kendisinden Irak’a karşı Kürtlerin yanında savaşmalarını istediğini belirten Trump, “Onlara ‘hayır’ dedim ve Kürtler savaşı iki kez bıraktı. Şimdi de aynı şey Türkiye ile oluyor. Kürtler ve Türkiye uzun yıllardır savaşıyor. Türkiye, PKK’yı tüm terör örgütlerinin en kötüsü olarak görüyor. Başkaları bu savaşa girip, bir tarafın yanında savaşmak isteyebilir. İsteyen savaşabilir!” ifadelerini kullandı.

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Trump, Suriye’deki durumu yakından takip ettiklerini de vurgulayarak “Sonu gelmeyen savaşlar!” ifadesini paylaşımına ekledi.

AA