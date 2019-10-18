Trump’tan yine skandal sözler: Bazen çocukların kavgasına izin vermek gerekir

2020’deki Başkanlık seçimleri için Texas’ta bir mitingde konuşan Trump, harekât ve Türkiye’deki görüşmeye ilişkin akıl dışı benzetmelerde bulundu.

Türkiye’nin güney sınırını terör unsurlarından temizlemek için başlattığı harekâtı ‘çocukların kavgasına’ benzeten Trump, “Yaptığım şey alışılmış değildi. Bazen iki çocuk gibi kavga etmelerine izin vermeniz gerekir. Sonra da onları ayıracaksınız” dedi.

Söz konusu süreçte hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini belirten Trump, “Havada kurşunların uçması eğlenceli değil. Biz oraya gittik ve bir ara vermelerini istedik. Kürtler müthişti. Biraz geri çekilecekler” ifadelerini kullandı.

‘SAĞ KURTULAMAZLARDI’

Olabilecek en kötü yaptırımları uyguladıklarını söyleyen Trump, “Ekonomik olarak bundan sağ kurtulamazlardı. Artık bunun önemi yok. Erdoğan bir centilmen. Ama biraz haşin sevgi olmasaydı bu anlaşma olmazdı” diye konuştu.

Trump, görüşmenin sona ermesinden kısa süre sonra Twitter’dan “Türkiye'den harika haberler var. Teşekkürler Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtulacak” mesajını paylaşmıştı.