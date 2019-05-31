TSK’nın gözlem noktasının yakınına saldırı

Suriye ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan rejim güçleri, TSK’nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde, İdib’in güneyinde

yer alan, Hama’nın kuzeybatı kırsalındaki Zaviye bölgesinde kurduğu 10 no’lu gözlem noktasının yakınını topçu atışlarıyla hedef aldı.

Saldırıda gözlem noktasında herhangi bir hasar meydana gelmedi. Saldırının, Lazkiye’nin doğusundaki dağ kümesinden ya da Hama

kırsalındaki Kerim bölgesinden yapıldığı tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; rejim güçleri, aynı noktayı 29 Nisan’da, 4 ve 12 Mayıs’ta da hedef almıştı.

TSK’nın, Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki ateşkesi korumak için kurduğu 12 adet gözlem noktası bulunuyor. Söz konusu noktaların birkaç kilometre karşısında Suriye ordu unsurları ve İran destekli yabancı terörist gruplar konuşlu.