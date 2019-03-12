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Tüm Boeing 737 Max’ların uçuşları askıya alındı

Etiyopya'daki uçak kazası sonrası Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı da (EASA), Avrupa'daki tüm Boeing 737 Max uçuşlarını askıya aldı.

22:37 -
Haberler Dünya
Tüm Boeing 737 Max’ların uçuşları askıya alındı

Etiyopya’nın Addis Ababa kentinden Pazar günü 149 yolcu ve 8 mürettebatı ile Kenya’nın Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçaktan kurtulan olmadı.

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Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı da, yolcuların güvenliği gerekçesiyle Avrupa’daki tüm Boeing 737-8 MAX ve 737-9 MAX uçaklarının tüm uçuşlarını durdurdu. EASA, Max modelleri için AB içinde veya dışında saat 19:00 UTC’den itibaren geçerli olan bir Güvenlik Yönergesi yayınladı.

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Son güncelleme: android-time 23:03 12.03.2019
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