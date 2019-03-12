Etiyopya’nın Addis Ababa kentinden Pazar günü 149 yolcu ve 8 mürettebatı ile Kenya’nın Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçaktan kurtulan olmadı.

İLGİLİ HABER Son dakika: THY'den Boeing kararı! Yere indirildiler

Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı da, yolcuların güvenliği gerekçesiyle Avrupa’daki tüm Boeing 737-8 MAX ve 737-9 MAX uçaklarının tüm uçuşlarını durdurdu. EASA, Max modelleri için AB içinde veya dışında saat 19:00 UTC’den itibaren geçerli olan bir Güvenlik Yönergesi yayınladı.

İLGİLİ HABER Boeing'den 737-8 MAX açıklaması!

Avrupa’daki tüm Boeing 737 Max’ların uçuşları askıya alındı DHA