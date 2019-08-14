Tüm cihazlarına el konulmuştu… Buzdolabıyla fenomen oldu!

ABD’nin Kentucky eyaletinde yaşayan 15 yaşındaki Dorothy’nin cezası, iki hafta önce mutfakta meydana gelen bir kazadan sonra başladı. BBC Türkçe’nin aktardığına göre Dorothy pilav yaparken video izlediği için ocak alevler içinde kaldı. Kızına bir ders vermek isteyen anne, Dorothy’nin akıllı telefonuna el koydu.

Ancak Dorothy, yasağı ilk olarak 4 Ağustos’ta oyun konsolundan gönderdiği mesajla deldi. Bu mesajla cezasını duyuran Dorothy “Sonsuza kadar gidiyorum. Annem telefonumu aldı. Hepinizi özleyeceğim. Ağlıyorum. Hoşça kalın” dedi.

‘Suç üstü yakalanan’ genç kızın hesabından ertesi gün annesi tarafından yazıldığı tahmin edilen bir mesaj paylaşıldı. Mesajda, “Dorothy’nin Nintento’sudan Twitter’ı kullandığını gördüm. Bu hesap şimdi kapatılacak” denildi.

Pes etmeyen Dorothy, bu kez diğer oyun konsolunu kullandı. Genç kız bu kez, “Merhaba millet. Annem şu anda işte bu yüzden ben de telefonumu arıyorum. Bana şans dileyin, sizi seviyorum” diye yazdı.

Ancak durumu fark eden anne bu cihaza da el koyunca, Dorothy, akıllı buzdolabına el attı. Genç kız, 8 Ağustos’taki mesajında “Bu tweet’in ulaşıp ulaşmayacağını bilmiyorum. Buzdolabıyla konuşuyorum kahretsin çünkü annem tüm elektronik cihazlarıma yine el koydu” dedi.

Dorothy’nin ‘mücadelesi’ sosyal medyada gündem olurken, yasağın kaldırılması için ‘#FreeDorothy’ (Dorothy’ye özgürlük) etiketiyle başlatılan kampanyaya binlerce kullanıcının yanı sıra Twitter da destek verdi.