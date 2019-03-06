Tüm geceyi ayakta geçirdiler: 5 dakikada 1500 kez…

ABD’nin batı sahili sağanak yağış ve fırtınanın etkisinde. Yağışların en çok etkilediği bölge ise California eyaleti oldu.

Eyaletin güneyindeki Santa Barbara sakinleri, geceyi adeta şimşek şovuyla geçirdi. Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtınada 5 dakika içinde 1500 şimşek gökyüzünü aydınlattı.

Ulusal Meteoroloji Dairesi’nden bir yetkili, “Normalde bu kadar şimşekle karşılaşmayız. Bu çok fazla” dedi.

Bölgede yaşayanlar gökyüzünde oluşan görüntüleri fotoğraflayabilmek için birbirleriyle yarışırken, yetkililerin uyarılarına rağmen sosyal medya şimşek fotoğraflarıyla doldu taştı.

Fırtına sebebiyle Los Angeles havalimanında uçuşlarda aksama yaşanırken, üç terminalin de zarar gördüğü açıklandı.