Turizm cennetinde 1 dolara satılık evler!

İtalyan hükümeti, düşen nüfusu artırmak için Sicilya Adası'ndaki evleri 1 dolardan satışa çıkardığını duyurdu.

Sicilya Adası’nın Sambuca kasabasında bulunan evler, düşen nüfus ve yerli halkın büyük şehirlere taşınması nedeniyle 1 dolardan satışa çıkarıldı.Bu küçük kasabaya taşınmanın şartı ise 17 bin dolarlık bir bütçeyle evleri onarmak.

Sambuca Belediye Başkan Yardımcısı Giuseppe Cacioppo, satın alma sürecinin hızlı bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, “Eski ve yeni sahipler arasında aracı değiliz. Satın almak isteyenler zaman kaybetmeden ev sahibi olacak” dedi.

İtalya, daha önce de Sardinya Adası’nın Ollolai kasabasındaki evleri 1 dolardan satışa çıkarmıştı.

Ollolai’nin Belediye Başkanı Efisio Arbau, gençlerin kasabayı terk edip şehirlere taşındığını belirterek, “Tarih öncesinden kalma olan bu kasabanın yok olup gitmesine izin vermeyeceğiz” demişti.