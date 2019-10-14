Turizm cennetini karıştıran turist! Bikinisi yüzünden gözaltına alındı

Tayvan’da yaşayan 26 yaşındaki Lin Tzu Ting, sevgilisiyle birlikte ekim ayının başında Filipinler’in turizm cenneti adası Boracay’da tatile çıktı. Ting ve sevgilisi için sıkıntılı günler gittikleri plajın yönetimine gelen şikayetlerle başladı.

Plajda bulunanlar, Ting’in giydiği bikininin uygunsuz olduğu ve çevredekileri rahatsız ettiği gerekçesiyle çalışanlara şikayette bulundu. Plajdaki görevliler de durumu Ting’e bildirip, kıyafet seçimini değiştirmesini isterken, genç kadın ise bunu reddetti.

Ting ertesi gün yine aynı bikiniyle plaja gelince durum polise bildirildi. Plaja gelen polis, genç kadını gözaltına alarak karakola götürüldü. İfadesinde plajda herhangi bir kıyafet kuralı uygulandığını bilmediğini söyleyen kadın, giydiği bikininin de ‘kendine olan güvenini gösterdiğini’ vurguladı.

Yabancı turistlerin ülkenin kültürüne saygı göstermesi gerektiğini savunan polis yetkilileri, genç kadına 2500 Filipin pesosu (283 lira) para cezası verdikten sonra serbest bıraktı.