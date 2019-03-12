Türk asıllı vali yardımcısı en çevreci siyasetçi oldu

Tekin’e ödül olarak bir yıl boyunca ofisinde kullanabileceği Hollanda Parlamentosundaki milletvekillerinin oturduğu koltuğun yeşil versiyonu verildi. Koltuğun üzerinde bu zamana kadar ödüle layık görülen siyasetçilerin ismi yazıyor.
Tekin, birinci seçildiği için çok mutlu olduğunu belirterek Türk asıllı birinin böyle bir ödüle layık görülmesinin gurur verici olduğunu söyledi. İki yıl önce vali yardımcısı olduktan sonra doğayla iç içe olmaya başladığını kaydeden Tekin, “Bu konuda daha önceden fazla bir tecrübem olmamasına rağmen ülkedeki doğa çalışmalarında önemli işler yaptığım ve bu konuda birleştirici olduğum için beni seçtiklerini düşünüyorum” dedi.
“En çevreci siyasetçi” ödülü için sadece milletvekilleri yarışıyordu. Bu yıl eyalet seçimleri nedeniyle bölgelerde görev yapan siyasetçiler de yarışmaya aday gösterildi.
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