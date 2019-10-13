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Türk futbolculara, Türkiye’yi ‘like’lama yasağı

Alman Milli Takımı'nda forma giyen ve bu akşam Estonya maçı kadrosunda da yer alan Türk futbolcular İlkay Gündoğan (Manschester City) ve Emre Can (Juventus), Alman basınının linç kampanyasının mağduru oldu. İki Türk kökenli futbolcu, Cenk Tosun’un gol sevincini 'like'ladı diye manşetlerde yerden yere vuruldu ve 'like'lar geri aldırıldı. Alman Futbol Federasyonu, futbolcuların 'like’larını bilinçli olarak geri aldıkları için sorun kalmadığını belirtirken, iki Türk futbolcu da bu akşam oynanan maçta Alman Milli takım kadrosunda yer aldı.

Ali GÜLEN
22:27 -
Haberler Dünya
Türk futbolculara, Türkiye’yi ‘like’lama yasağı

‘LIKE'LADILAR HEDEF OLDULAR

Türkiye'nin 1-0 kazandığı Arnavutluk maçından sonraki asker selamı verilen sevinç fotoğrafını sosyal medyada beğenen (Like'layan) İlkay Gündoğan ile Emre Can, Alman Bild Gazetesi'nin manşetinde hedef tahtasına oturtuldu. Bild, “Gündoğan ve Can Türk savaş selamını beğendi” diye manşet attı.

Cenk Tosun'un, “Ülkemiz için, Mehmetçiklerimiz için, şehitlerimiz için… Özellikle bizler için canını tehlikeye atanlara” yazısını beğenen İlkay, bir anda neye uğradığını şaşırdı. Önce gazetecilerin ardından ise federasyonun baskıları başladı. Alman basını, “Bunu niye beğendiniz?” diye sormaya başladı.

“BİR DAHA ASLA” DEYİP GERİ ALDI

Bu akşam Alman Milli Takımı ile maça çıkmak üzere olan iki futbolcu şok geçirdi. İlkay Gündoğan, daha önce Erdoğan'la fotoğraf çektirdiği için başına gelenleri hatırladı ve hemen ‘like’ını geri aldığını açıkladı. Gündoğan, Cenk Tosun'u Almanya'dan tanıdığını ve arkadaşı olduğunu açıkladıktan sonra Alman basınına “Ama daha sonra bunun politik bir mesaj olduğunu görünce ‘Like’ı (beğenimi) geri aldım. Gerçekte, Almanya'da U 21 takımında birlikte oynadığım arkadaşım Cenk'in gol sevincini beğendim ben. Geçen yıl ki olaydan sonra en son isteyeceğim şey, siyasi bir mesajdır. Bilinçli olarak beğenimi geri aldım” diye konuştu.

CAN DA AÇIKLADI, FEDERASYON YUMUŞADI

Emre Can ise Bild Gazetesi'ne, “Yıllardır tanıdığım Cenk Tosun'un golünü kutladım. Başka bir amaç ya da içerikle ilgili bir şey yapma niyetim yoktu. Ben bir pasifistim ve her türlü savaşa karşıyım“ açıklamasında bulundu.

Alman medyasının yaygarasıyla alarma geçen Alman Futbol Federasyonu, futbolcuların ‘like’larını bilinçli olarak geri aldıkları için sorun kalmadığını belirterek, artık sadece maça konsantre olduklarını duyurdu.

Son güncelleme: 22:32 13.10.2019
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