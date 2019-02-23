Türk gemisi İtalya’da karaya oturdu

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, 22 Şubat’ta Ortona’dan İzmir Aliağa’ya doğru yola çıkan ve boş olduğu belirtilen gemi, şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşullarından dolayı sürüklenerek karaya oturdu.

Gemi kaptanının ilk başta Bari Limanı’na sığınmak için izin aldığı ancak daha sonra fikir değiştirerek yoluna devam etme kararı aldığı belirtilirken, şiddetli rüzgarın etkisiyle gece geminin “Pane Pomodoro” adlı sahilde dalgakıranlara doğru sürüklendiği kaydedildi.

İtalyan Sahil Güvenlik ekipleri geminin şu anda zarar görmediğini ve iki römork ile kurtarma çalışmaları yürütüldüğünü açıkladı.

Şiddetli rüzgar ve büyük dalgalardan dolayı kurtarma çalışmalarının çok zor yürütüldüğü ancak geminin boş olmasından dolayı herhangi bir çevre riski taşımadığı ifade edildi.