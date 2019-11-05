Türk-Rus devriyesinin görüntüleri paylaşıldı!

Rusya Savunma Bakanlığı televizyonu Zvezda TV, Ayn el Arab ile Tel Abyad arasında yapılan Türk-Rus ikinci ortak devriyesinin görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, Rus zırhlı araçların, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 4 zırhlı araç ile buluşma noktasına doğru yola çıktıkları görüldü. Buluşma noktasına ulaşan Rus kuvvetleri, bölgede mayın ve patlayıcı arama çalışmalarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte devriyeye başladı.

2 saat süren ortak devriyenin sonunda, TSK personeli, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Türkiye topraklarına giriş yaparken, Rus personeli ise devriyenin başlangıç noktasına geri döndü. DHA