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Türk-Rus devriyesinin görüntüleri paylaşıldı!

Rusya Savunma Bakanlığı, Ayn el Arab ile Tel Abyad arasında yapılan Türk-Rus ikinci ortak devriyesinin görüntülerini yayınladı. Devriye görevinin yaklaşık 2 saat sürdüğü açıklandı.

17:44 -
Haberler Dünya
Türk-Rus devriyesinin görüntüleri paylaşıldı!

Rusya Savunma Bakanlığı televizyonu Zvezda TV, Ayn el Arab ile Tel Abyad arasında yapılan Türk-Rus ikinci ortak devriyesinin görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, Rus zırhlı araçların, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 4 zırhlı araç ile buluşma noktasına doğru yola çıktıkları görüldü. Buluşma noktasına ulaşan Rus kuvvetleri, bölgede mayın ve patlayıcı arama çalışmalarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte devriyeye başladı.

2 saat süren ortak devriyenin sonunda, TSK personeli, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Türkiye topraklarına giriş yaparken, Rus personeli ise devriyenin başlangıç noktasına geri döndü. DHA

Rusya Şanlıurfa TSK Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye
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