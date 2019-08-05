Türk turistin gözde mekanında korkunç olay… Basketbol oynayan çocuğun üzerine pota düştü

Ege Denizi’nde Karaburun Yarımadası’nın tam karşısında yer alan ve son dönemde Türk turistin uğrak rotası olan Sakız Adası’nda dün gece korkunç bir olay yaşandı…

Evinin yakınındaki basketbol sahasında tek başına top oynayan 19 yaşındaki çocuğun üzerine demirden yapılmış ve oldukça ağır olan basketbol potası düştü. Demir yığınından kaçamayan çocuk tonlarca ağırlığın altında kanlar içinde kaldı.

Bölgedekiler ilk yardım ekiplerine haber verirken, 19 yaşındaki çocuğa ilk müdahale ambulansta yapıldı. Yerel basın hastaneye kaldırılan gencin müdahaleye rağmen yaşamını yitirdiğini yazdı. Daskalopetra halk plajına yakın bir yerde kurulan basketbol sahasının bakımsız olduğu ileri sürülürken çocuğun tatil için orada bulunduğu belirtildi.