Türkiye karşıtı düşmanca hamleye ABD’den açıklama

ABD Senatosu dün Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde yaşanan ve ‘1915 olayları’ olarak anılan tarihsel gelişmeleri ‘soykırım’ olarak tanıyan tasarıyı kabul etti.

Bu hamleye Türkiye’den çok sert tepkiler gelirken, konuya ilişkin kritik bir açıklama da ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden yapıldı.

ABD Büyükelçiliği Sözcüsü, Anadolu Ajansı muhabirine verdiği demeçte, “Yönetimin pozisyonu değişmemiştir. Görüşlerimiz Başkan’ın geçen nisan ayında yaptığı son açıklamasında yansıtılmıştır” ifadesi yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına dair 24 Nisan’da yaptığı açıklamada ‘soykırım’ ifadesini kullanmamış, bunun yerine Ermenice ‘Büyük Felaket’ anlamına gelen ‘Meds Yeghern’ ifadesini tercih etmişti.

CUMHURBAŞKANLIĞI: KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Senato'nun kararının 'yok hükmünde' olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Senatosu'nun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir' ifadesini kullandı.

29 EKİM’DE TEMSİLCİLER MECLİSİ’NDEN GEÇTİ

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör unsurlarına karşı başlattığı harekâtın ardından harekete geçen ABD'li siyasetçiler, 29 Ekim’de 8 Nisan 2019 tarihli bir tasarıyı oylamaya sunmuştu.

Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde, 1915 yılı ve sonrasında yaşanan olayları ‘Ermeni soykırımı' olarak nitelendiren karar tasarısı, Temsilciler Meclisi’nde 405 lehte, 11 aleyhte ve 3 çekimser oyla kabul edildi.

Bu yönde bir tasarı 35 yıldır farklı şekillerde gündeme gelse de Temsilciler Meclisi'nde hiç oylamaya sunulmamıştı. Temsiciler Meclisi’nde ezici çoğunlukla kabul edilen işte bu tasarı, dün de ABD Senatosu’nda kabul edildi.

Karar tasarısının bağlayıcılığı bulunmuyor. Kongre’nin iki kanadından da geçen tasarı, şimdi ABD Başkanı Donald Trump’ın önüne gelecek. Trump tasarıyı iade edebilir.

Ancak ‘soykırım’ tasarı Kongre’de üçte iki çoğunlukla kabul edildiği takdirde, Başkan Trump’a geri gönderilebiliyor.