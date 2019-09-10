Türkiye sınırına 1 milyon Suriyeli daha geldi!

Suriye’de 8 yıldır devam eden iç savaştan kaçan milyonlarca Suriyeli ülkemizde barınmaya devam ederken, ülkede yeniden baş gösteren rejim operasyonları nedeniyle yeni bir göç dalgası da başladı.

Özellikle İdlib kırsalında süren çatışmalar sonrasında bölgeden Türkiye sınırına hareketlenen siviller sınırda kurulan Atme çadır kentinde bir araya geliyor. Türkiye’ye birkaç metre uzaklıktaki çadır kentin nüfusu DHA’nın açıkladığı verilere göre 1 milyona ulaştı. Geçtiğimiz Mayıs ayında 600 bin civarında bulunan kentin nüfusunun son çatışmalardan sonra 1 milyona ulaştığı belirtildi.

Bölgedeki savaşın yanı sıra, hava ve coğrafi şartlarla da mücadele etmek zorunda olan Suriyelilerin Türkiye’ye alınıp alınmayacağı henüz bilinmiyor. Türk Kızılayı'nın çadır, gıda ve hijyen malzemesi desteği verdiği Suriyelilere çatışmaların bölgeye ilerlemesi halinde ne olacağı büyük bir bilinmez.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ile anlaşarak Suriye’nin kuzeyinde kurulmasını istediği güvenli bölge için Avrupa’dan istediği desteği alamaması sonrası yaptığı “Perşembe günü Avrupa başta olmak üzere tüm dünyaya İdlib'den kaynaklanacak sorunları asla tek başımıza yüklenmeyeceğimizi açıkça ilan ettik. Dedik ki ya bu yükü paylaşacaksınız. Paylaşmamanız halinde kapıları açarız” şeklindeki açıklama Suriye’den gelecek yeni göç dalgası sonrası Türkiye’nin batı sınırındaki kapıların Suriyelilerin geçişi için açılabileceği yönünde yorumlandı.

Erdoğan’ın bu açıklamalarına Yunanistan ve AB’den yanıt gelmiş, Yunan Başbakan Mitsotakis, “Sayın Erdoğan, şunu anlamalı ki, mülteci sorunun çözmek için daha fazla kaynak sağlamak amacıyla Yunanistan'ı ve Avrupa Birliği'ni tehdit edemez. Avrupa çok para verdi, son yıllarda 6 milyar euro verdi ve bu anlaşma hem Avrupa'nın hem de Türkiye'nin yararına” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Natacha Bertaud da Türkiye ile AB arasında varılan göç anlaşmasını hatırlarak, “İyi niyetlerle bu anlaşma temelinde Türk ortaklarımızla hareket edebileceğimize olan güvenimiz devam ediyor. Sığınmacılar için 2015 yılında Türkiye’de kurulan tesislere destek vermeye devam ediyoruz ve bu desteğimiz Türkiye’de bulunan sığınmacıların yaşam koşullarına ve güvenliğine önemli seviyede katkıda bulunuyor. Bu alana ayrılan 6 milyar Euro’luk fonun bugüne kadar 5,6 milyar Euro’luk bölümünü aktardığımızı hatırlatmak isteriz. Geri kalan kısım da kısa süre içerisinde aktarılacak” açıklamasını yapmıştı.

EYLÜL’DE ASTANA ÜÇLÜSÜ ANKARA’DA TOPLANACAK

Rusya, İran ve Türkiye’nin Astana zirvelerinin bir yenisini Eylül ayında Ankara’da düzenleyeceği bilinirken Türkiye adına masadaki en büyük sorunun, Suriye rejiminin operasyonları devam ettirmesi halinde, bölgeden sınıra doğru başlayacak olan yeni bir göç dalgası olması bekleniyor.