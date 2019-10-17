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Türkiye ve ABD’den ortak bildiri! İşte sonuç…

Dünyanın izlediği zirvenin ardından Türkiye ve ABD'den ortak bildiri yayınlandı. Bildiride, Türk tarafı Barış Pınarı Harekâtı'na, güvenli bölgeden YPG’nin 120 saat içinde geri çekilmelerini teminen ara verecektir. Barış Pınarı Harekâtı, bu geri çekilmenin tamamlanmasını müteakip durdurulacaktır" ifadesi yer aldı.

22:05 -
Haberler Dünya
Türkiye ve ABD’den ortak bildiri! İşte sonuç…

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İki ülke kuzeydoğu Suriye başta olmak üzere sahadaki gelişmelerin ortak çıkarlar temelinde daha yakın eş güdüm gerektirdiğini kabul ediyor. Türkiye ve ABD ‘hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için’ anlayışıyla NATO topraklarını ve halklarını tüm tehditlere karşı koruma taahhütlerini muhafaza ediyor. Türkiye ve ABD, Suriye’nin kuzeydoğusunda DEAŞ'la mücadele faaliyetlerinin devamında kararlıdır. Türkiye ve ABD, terörle mücadele harekatlarının yalnızca terör unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereci hedef alması gerektiği üzerinde mutabık kalır. Türk tarafı, Türk kuvvetleri tarafından kontrol edilen güvenli bölgedeki tüm meskun mahal sakinlerinin dirliği ve güvenliğini sağlayacağını taahhüt eder, sivillerin ve sivil altyapının zarar görmemesi için azami dikkati göstereceğini vurgular. Her iki taraf Türkiye’nin, YPG ağır silahlarının toplanması ve YPG tahkimatları ile tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi dahil, milli güvenlik kaygılarının giderilmesini teminen bir güvenli bölge kurulmasının devam eden önemi ve işlevselliğinde mutabık kalır.”

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Son güncelleme: 22:07 17.10.2019
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