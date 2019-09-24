Türkiye’de de şubeleri bulunan pizzacıdan ağızları sulandıran iş ilanı: Tek bir kriter var

ABD’nin Michigan eyaletinde kurulduktan sonra birçok ülkede şubesi bulunan pizza zinciri herkesi şaşkına çeviren bir iş ilanı verdi. Şirket Avustralya’daki merkezinde çalışmak üzere bir “sarımsaklı ekmek yeme uzmanı” aradığını duyurdu.

Türkiye’de de çok sayıda şubesi bulunan pizza şirketinin İnovasyon ve İş Geliştirme Müdürü Michael Treacy, “Bu işe başvuracak kişilerin en az 5 yıl boyunca sarımsaklı ekmek yeme tecrübesi olmalı. İşe alacağımız kişi öğle yemeğinde pizza verilecek ve bu kişi saatte 30 dolar kazanacak” dedi.

Sadece Avustralya’da yaşayanların başvurabileceği işe kabul edilen kişi bütün gün sarımsaklı ekmek yiyerek tarife katkıda bulunabilecek. İdeal aday için istenilen özellikler arasında, “Yemek yemeyi sevmek, kıtır kıtır ile yumuşak arasındaki farkı anlamak, tat almayı bilmek, yemek tariflerini geliştirmeyi sevmek” gösteriliyor.