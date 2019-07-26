Türkiye’de de şubeleri olan fast-food zincirinde akılalmaz olay

Indy100 sitesinin haberine göre; restoran yöneticisi, Tarver’ın soğuk patatesler nedeniyle şikâyetçi olmasının ardından fritözden yeni kızartılmış patatesleri almak için içeri geçti.
Fakat müdür patatesleri getirmeden, Tarver, onu mutfağa kadar takip edip yere ateş açtı.
Garden City Polis Merkezi’nden Roberto Rodriquez, “Memurlarımız olay mahalline ulaştığında, şüphelinin siyah bir araçla kaçtığını gördüler. Kadın durmayı reddedince memurlar takibe başladı. Şüpheli, Savannah kentindeki Fitzgerald Sokağı’nda teslim oldu. Olaya ilişkin silahlı soygun soruşturulması başlatıldı.”