Türkiye’de de şubeleri olan kahve zinciri o davayı kaybetti

Davaya konu olay 21 Aralık 2014’te yaşandı. O dönemde 12 yaşında olan Demi Mooney, büyükannesiyle ünlü kahvecinin Dublin şubelerinden birine gitti. Küçük kız bir Frappuccino, çay ve kurabiye satın aldı.

Kahveyi sol, kurabiyeyi sağ elinde taşıyan kız, çayı ise dirseği ile gövdesinin arasına sıkıştırmıştı. Bu sırada sıcak çay Mooney’nin üzerine döküldü.

Anne Siobhan Mooney, kızına bilhassa çocuk olduğu için sıcak içecekleri taşımak üzere tepsi verilmesi gerektiğini savunarak, Mooney adına dava açtı.

Davalı şirket ise davaya itiraz etti. Mahkemede, kıza tepsi verilip verilmemesi ve müşterek kusur konuları ele alındı.

Demi Mooney’nin avukatı Michael Byrne, şirket tarafından davalıya 85 bin Euro teklif edildiğini duyurdu.

Avukat Byrne, müvekkilinin kolundaki yara izinin geçmediğini ve daha ileri tedavilerin durumu iyiye götürmekten çok kötüleştirebileceği görüşünde olduğunu söyledi.

Demi Mooney’nin yaşadığı temel güçlükleri ise fiziksel görünüşünün bilhassa önemli olduğu bir yaşta, kozmetik ürünler kullanma ve sürekli uzun kollu kıyafetler giyme zorunluluğu olarak sıraladı.

Yargıç ise şirket tarafından verilen teklifi, dava kazanıldığı takdirde belirlenecek rakama çok yakın olduğu için onayladı.