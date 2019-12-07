Türkiye’den kaçırılan eserler Avrupa’nın göbeğinde sergileniyor

Osmanlı İmparatorluğu fermanı, el yazmaları, seramik, minyatürlerin bulunduğu serginin en ilgi çeken bölümü, İslam-Türk-Arap coğrafyasında o dönemin liderleri adına basılmış madeni paralar koleksiyonu.

Euronews’ün görüntülediği müzede, Selahaddin Eyyubi’den Fatih Sultan Mehmet’e, Gazneli Mahmud’dan Selçuklu hükümdarı Alparslan’a, Şah İsmail’den Memlük Sultanı Baybars dönemine kadar kullanılmış paraları görmek mümkün.

Müze ahşap eserler, seramik ve cam, maden sanatı, etnografya, taş sanatı, halı, el yazmaları, minyatür ve hat sanatı bölümlerinden oluşuyor.

İslam eserleri bölümü girişinde Müslümanların kıblesi Kabe’in 1880’lerde Hollandalı Snouck Hurgronje’nin çektiği fotoğraf yer alıyor.

1945’TE MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ



Yahudi asıllı iş adamı ve sanat koleksiyoncusu Christian Ludvig David’in (1878-1960) bir dönem yaşadığı evi 1945’te müzeye dönüştürdü.

David Samling Müzesi, İskandinavya'nın en büyük İslam eserleri koleksiyonu olarak nitelendiriliyor.

Koleksiyon 1960 yılında ölen David’in kurduğu vakıf tarafından muhafaza ediliyor.

7 ESER GERİ İSTENİYOR

Avrupa’da sergilenen İslam coğrafyası eserleri ana vatanlarından ‘kaçırıldığı’ iddiasıyla uzun yıllar tartışma konusu oldu.

David Koleksiyonu da yıllar geçtikçe azaldı. Bunun sebebi eserlerin diğer müzelere ve şahıslara satılması. Müzede Türkiye’den çıkarılmış çok sayıda değerli eser bulunuyor.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı, bugün David Koleksiyonu’nda bulunan 7 eserin iadesini istiyor. Onlar, “Diyarbakır Sfenks Figürü, Akşehir Seydi Mahmud Hayrani Türbesi’ne ait sanduka, Cizre Ulu Camii’ne ait kapı tokmağı, Nuruosmaniye Kütüphanesi’ne ait Kur’an-ı Kerim yaprakları, Hacı Bayram Veli Türbesi şamdanı, Eşrefoğlu Camii halısı.

Ancak David Samling Müzesi, eserleri iade etmeyeceği yönündeki görüşünü bakanlığa iletmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 17 farklı ülkedeki ve 55 parça eserin Türkiye’ye iade edilmesini istiyor.

En fazla tarihi eserin bulunduğu ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Bulgaristan ve Danimarka.