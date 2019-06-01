Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Türkiye’nin dönem başkanlığını devrettiği İİT zirvesi başladı

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 14. İslam Zirvesi Mekke'de başladı. Türkiye, bu toplantıyla 13. İslam Zirvesi’yle birlikte üstlendiği İİT Zirve Dönem Başkanlığı görevini Suudi Arabistan'a devrediyor.

11:17 -
Haberler Dünya
Türkiye’nin dönem başkanlığını devrettiği İİT zirvesi başladı

Safa Sarayı’nda Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında “Mekke-i Mükerreme Zirvesi: El Ele Geleceğe” temasıyla düzenlenen toplantı, çekilen aile fotoğrafı ve Kur’an-Kerim tilavetiyle başladı.

Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun temsil ettiği zirveye, yaklaşık 40 ülkeden devlet ve hükümet başkanları düzeyinde katılım gerçekleşiyor.

Teşkilatın 50. kuruluş yıl dönümüne denk gelen olağan zirve toplantısında liderler, Filistin meselesi başta olmak üzere, İslam düşmanlığı ve Müslümanlara yönelik artan nefret söylemleri, aşırıcılık, Müslüman topluluklar ve azınlıkların sorunları gibi İslam alemini ilgilendiren ortak sorunları ele alacak.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more