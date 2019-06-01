Türkiye’nin dönem başkanlığını devrettiği İİT zirvesi başladı

Safa Sarayı’nda Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında “Mekke-i Mükerreme Zirvesi: El Ele Geleceğe” temasıyla düzenlenen toplantı, çekilen aile fotoğrafı ve Kur’an-Kerim tilavetiyle başladı.

Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun temsil ettiği zirveye, yaklaşık 40 ülkeden devlet ve hükümet başkanları düzeyinde katılım gerçekleşiyor.

Teşkilatın 50. kuruluş yıl dönümüne denk gelen olağan zirve toplantısında liderler, Filistin meselesi başta olmak üzere, İslam düşmanlığı ve Müslümanlara yönelik artan nefret söylemleri, aşırıcılık, Müslüman topluluklar ve azınlıkların sorunları gibi İslam alemini ilgilendiren ortak sorunları ele alacak.