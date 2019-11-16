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Türkiye’nin sondaj hamlesi Rumları gerdi!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Türkiye’nin Karpaz burnu açıklarında sondaj faaliyeti başlayacağı yönündeki açıklaması Rumların tepkisini çekti. Rum Başkanlık Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye, tüm sondajları sona erdirsin" denildi.

20:41 -
Haberler Dünya
Türkiye’nin sondaj hamlesi Rumları gerdi!

Türkiye'nin, bölgede yasadışı faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen açıklamada, “Türkiye’nin Rumların egemenlik haklarını çiğnediği” savunuldu.

‘YASAL HAKKINIZ YOK’ İDDİASI

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki adımlarıyla, “uluslararası hukuku ve AB hukukunu kışkırtıcı düzeyde küçümsediği” kaydedilen açıklamada, KKTC'nin TPAO'ya söz konusu araştırmalar için yetki verdiği argümanının hiçbir yasallığı bulunmadığı öne sürüldü.

Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis de, “Türkiye'nin söz konusu eylemlerle Kıbrıs Rum tarafını, Kıbrıs müzakerelerinin sonucunu etkileyecek tavizler vermeye mecbur bırakacak yeni oldubittiler yaratmaya çalıştığını” öne sürdü. DHA

Cumhurbaşkanı söz Türkiye
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