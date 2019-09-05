Türkiye’ye casus yazılım satmakla suçlanan şirkete soruşturma

Savcılar, FinFisher adlı Alman şirketinin güçlü bir casusluk yazılımını izin almadan Türkiye’ye ihraç ederek yasaları ihlâl edip etmediğini soruşturuyor.

Alman kamu yayıncıları NDR, WDR ve BR ile birlikte Süddeutsche Zeitung gazetesinde yer alan habere göre; savcılık sözcüsü, FinFisher ile birlikte iki firmanın daha direktörlerini ve çalışanlarını sorguladı.

Reuters’ın aktardığı haberde, Finspy adlı casus yazılımla muhaliflerin telefonları üzerinden izlendiği belirtildi. Yazılım sayesinde hedefteki kişilerin telefon rehberlerine, fotoğraflarına, ve videolarına ulaşılabildiği aktarıldı.

Yazılımın Türkiye’de yayın yapan muhalif bir internet haber sitesinin sahte versiyonuna yerleştirildiği ve bu yolla telefonlara sızıldığı da iddia ediliyor.

Konuya ilişkin iddiaların gündeme geldiği 2018 yılında, Almanya Ekonomi Bakanlığı, yazılımın ihraç edilmesi için şirkete yetki belgesi vermediklerini açıklamıştı.

Alman basınında yer alan haberlerde, Sınır Tanımayan Gazeteciler ve Avrupa Anayasal Haklar ve İnsan Hakları Merkezi temsilcilerinin söz konusu yazılımın kaynak kodlarını analiz ettiğini ve yazılımı geliştirenin Alman şirket olduğunun tespit edildiğini yazdı.