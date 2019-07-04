Türkiye’ye konsere gelecek ünlü şarkıcı İran’dan sınırdışı edildi

Grammy ödüllü şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Joss Stone, Instagram hesabından yayınladığı videoda, “İran’a geldik, gözaltına alındık ve sonrasında sınırdışı edildik” dedi.

Stone’un, İranlı yetkililerin konser verir kaygısı nedeniyle kara listeye alındığı ve bu nedenle sınırdışı edildiği tahmin ediliyor.

İngiltere’nin en güçlü seslerinden biri olarak kabul edilen Stone, konser veremeyecek olsa da İran’ı görmek istediği için Kiş Adası’na gitti.

İran yasalarına göre; kadınlar solo konserler veremiyor, fakat gruplarda ya da orkestralarda müzik yapabiliyor.