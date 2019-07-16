Türkiye’ye S400 tepkisi gösteren Esper’e ağır eleştiri!

Trump yönetiminin ABD Savunma Bakanı adayı Mark Esper, Kongre’de ağır eleştirilere maruz kaldı.

Atamasının tamamlanması ve Pentagon’un başına geçmesi için Senato’dan onay alması gereken Esper için Demokratların Senatörü Warren, “Amerikan halkı siz karar alırken, aldığınız kararların ulusal güvenlik için mi yoksa kendi çıkarınız için mi alındığını bilmeyi hak ediyor” ifadelerini kullandı.

WARREN’DAN TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Esper’in daha önce silah şirketi Raytheon için çalıştığı biliniyor. Warren, Esper ve şirket arasındaki bu bağın alınacak kararları etkileyebileceğini öne sürdü.

Warren örnek olarak ise Raytheon şirketi tarafından üretilen Patriot hava savunma sistemi yerine Rus S400’leri alan Türkiye üzerinde oluşturulan baskı ve yaptırım tehditlerini gösterdi. Warren, Pentagon’un Türkiye’ye karşı sert tuttumuyla ilgili Esper’in şirketle olan bağını sorgulamaya açtı.

Esper, Türkiye’nin S400 kararı için ‘hayalkırıklığına uğradık’ ifadelerini kullanmıştı.

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