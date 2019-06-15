Türkler bunu çok yapıyor… Aman dikkat! Yanığa sakın bunu sürmeyin

Zira bu önerilerden biri dış macunu… Hekimler yanıklara kesinlikle diş macunu sürülmemesi konusunda uyarıyor.

Malezyalı doktor Kamarul Afiffin, uyarıda bulunmakla yetinmeyip, bu öneriyi hayata geçirmiş bir kadının fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafta yanan eline diş macunu sürme gafletinde bulunan kadının başına gelenler, görenleri adeta dehşete düşürüyor. Kadının eli, el olduğu anlaşılamayacak derecede şişmiş. Ayrıca oldukça büyük su kabarcıkları oluşmuş.

Dr. Afiffin, insanları kendi başlarına buldukları çarelerin enfeksiyona ve ciddi rahatsızlıklara sebebiyet verebileceği konusunda uyardı, ufak yanıklar için ufak ipuçları vermeyi de ihmal etmedi.

– Önce yanmayı durdurun.

– Yanan bölge çevresindeki kıyafetleri ya da takıları, eğer deriye yapışmadıysa, çıkarın.

– Yarayı 10-15 dakika temiz suyla yıkayın.

– Ne soğuk su ne de buz kullanın. Oda sıcaklığında su tercih edin.

– Su kabarcıklarını kesinlikle ama kesinlikle patlatmayın.

– Birinci derece yanıksa, suyun ardından aloe vera uygulayabilirsiniz.

– İkinci derece yanıksa, bir şey uygulamadan önce doktorunuza danışın.