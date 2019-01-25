Tuvalette piton dehşeti! 1.5 metrelik yılan saldırdı

Helen Richards adlı 59 yaşındaki kadın, bir akrabalarının evinde yaşadıklarını anlatırken, “Keskin bir acı duyup yerimden fırladım. Yılan kaplumbağaların boynunu geri çekmesi gibi, klozetin içinde kıvrıldı” dedi.

Yılan daha sonra bir görevli tarafından tuvaletten çıkarıldı. Jasmine Zeleny adlı görevli aşırı sıcaklarda yılanların su bulabilmek tuvaletlere girdiğini söyledi.

Halı pitonlarının görece zararsız hayvanlar olduğunu söyleyen Zeleny, “Hayvan, çıkmak istediği yerin Helen tarafından kapanmasıyla korkuya kapılıp saldırmış saldırmış olabilir” dedi.