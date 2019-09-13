Twitter efsane lideri engelledi

Reuters, Küba devlet medyasında çalışan onlarca gazetecinin hesaplarının da engellendiğini duyurdu.

Ajansın yorumunu sorduğu Twitter sözcüsü ise engelleme kararına “Şirketimizin platformlarında kullanıcıların birden fazla hesap açıp etkileşimi manipüle etmesini engelleyen bir şirket politikamız bulunuyor” açıklamasını getirdi.

Sosyal medya şirketinin bu hamlesi, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’in ‘ulusa sesleniş konuşması’nda ABD’nin yaptırımları nedeniyle ülkesinde enerji krizi yaşanabileceği uyarısı yapmasının ardından geldi.

Diaz-Canel, Twitter’ın Küba hesaplarını kapatmasına “Burada yeni olan geniş çaplı siber bir savaş. Açıkça planlı ve Küba kurumlarının ve vatandaşlarının ifade özgürlüğünü sınırlamayı, devrimin liderlerini susturmayı amaçlıyor” yorumunu yaptı.

“SANSÜR SANSÜRLENDİ”

New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi’nin bu hafta yayımladığı listede Küba en fazla sansürün uygulandığı 10 ülke arasında yer alıyor.

Bazı bağımsız Kübalı gazeteciler de devlet kurumlarının sansür konusunda ‘iki yüzlü davranmak’la suçladı.

Önde gelen muhaliflerden Yoani Sanchez’in yürüttüğü 14ymedia adlı Twitter hesabı “Twitter sayesinde resmi Küba medyası ifade özgürlüğüyle tanıştı” eleştirisini yaptı.

Küba kökenli Amerikalı sanatçı Coco Fusco ise “Sansür sansürlendi” tweetini attı.

Ancak Twitter’ın kararına tepki gösteren Kübalı bağımsız gazeteciler de var.

Bağımsız haber portalı Periodismo de Barrio, Twitter’ın kübalı hesapları ‘ablukaya aldığını’ belirtip kınama yayımladı.

“Küba hükümetinin sansür uygulaması herhangi onların hesaplarına uygulanan sansürü meşrulaştırmaz” diyen portalın kurucusu Elaine Diaz Rodriguez, hükümetin açtığı sahte Twitter hesap açmasının açtığı tüm hesapların sahte olduğu anlamına gelmediğini söyledi. (BBC Türkçe)