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Uber zannettiği araçta öldürüldü

Üniversite son sınıf  öğrencisi Samantha Josephson (21) Uber zannederek bindiği arabanın şoförü tarafından öldürüldü. Olaydan sonra yakalanan katilin yüksek derece uyuşturucu kullandığı tespit edildi.

13:46 -
Haberler Dünya
Uber zannettiği araçta öldürüldü

Tayfun HOPALI / AMERİKA

South Carolina'da meydana gelen olayda genç kız arabaya bindiği yerin 90 mil uzağında ölü olarak bulundu. Polisin yaptığı araştırmada, genç kızın telefonundan son olarak Uber çağırdığı tesbit edildi. Yapılan teknik araştırmada kamera görüntülerinden Josephson'ın bindiği aracın şoförünün Nathaniel David Rowland  olduğu anlaşıldı. İnceleme sonunda araçta genç kızın kan izine rastlandı.

Polis, genç kızın arabadan inmek için kapıyı ve pencereyi açmaya çalıştığını ama otomatik sistemle arabanın kilitlendiğini ve bunu başaramadığını belirledi. Cinsel saldırıda bulunan katil Rowland'ın arabasındaki kan izlerini temizlemeye çalıştığı, bunda başarılı olamadığı anlaşıldı. Rowland tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şimdi Amerika'da oldukça sık kullanılan ulaşım aracı Uber'in ne kadar güvenli olup olmadığı tartışılıyor. Uber yetkilileri kendilerinin olmayan bir arabadan sorumlu olmayacaklarını açıkladı. Yetkililer, Uber kullanıcılarını çağrılan araçların plaka ve ehliyet gibi kontrollerini yaparak daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bu olaydan sonra Amerikan basını ve kamuoyu tarafından sistemin çalışma şekli tartışılıyor.

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