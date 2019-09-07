Uçaklar ardı ardına kalktı… Rusya ve Ukrayna arasında mahkum takası!

Rusya ile Ukrayna arasında, Kerç boğazı krizi sonrasında tutuklanan 24 Ukraynalı denizcinin de aralarında bulunduğu esir ve tutuklu değişimi yapıldı.

İçinde Ukraynalı 24 denizci dahil toplam 35 kişinin olduğu uçak Moskova’dan hareket ederken aynı dakikalarda Ukrayna’nın başkenti Kiev’den yine 35 kişinin bulunduğu bir Rus uçağı, Moskova’ya gitmek üzere havalandı.

İki havalimanında da mahkumların yakınlarının heyecan dolu bekleyişleri uluslararası ajansların objektiflerine yansıdı. Uçakların inmesiyle birlikte kavuşma anlarında duygusal dakikalar yaşandı.

Geçen yıl, kasım ayı sonunda Karadeniz’de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri, Ukrayna savaş gemilerine kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne ait 3 gemideki 24 Ukraynalı asker Rusya tarafından gözaltına alındıktan sonra Rus mahkemesince tutuklanarak hapse konulmuştu.

Kısa bir süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ve Ukrayna arasında esir ve tutuklu değişimi konusunda çalışmalar yapıldığını bildirmişti.