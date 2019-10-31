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Uçakta olay çıkardı… Ünlü oyuncuyu yaka paça indirdiler!

Rusya'da ünlü oyuncu Lidiya Velezheva, rötar yapan uçakta olay çıkarınca görevliler tarafından aşağı indirildi. Velejeva'nın görüntüleri ülkenin gündemine oturdu.

Sozcu.com.tr
15:02 -
Haberler Dünya
Uçakta olay çıkardı… Ünlü oyuncuyu yaka paça indirdiler!

53 yaşındaki Lidiya Velejeva, Rusya’nın Moskova şehrinden İsrail’in Tel Aviv’e şehrine gitmek üzere Aeroflot Havayolları’ndan bilet almıştı.

Kabine gelerek yerine oturan ünlü oyuncu, teknik arıza nedeniyle iki saati aşkın süre rötar yapan uçakta önce yolcularla sonra da uçuş ekibiyle tartıştı.

Ayağa kalkarak diğer yolculara bağıran Velejeva, “Ben bir oyuncuyum. Bu bilet için 204 bin ruble ödedim. Çoğunuz ise uçuş milleriyle bilet alıyorsunuz” dedi.

Velejeva’nın götürülüşü böyle görüntülendi.

Kabin ekibi bir türlü sakinleşmeyen Velejeva’yı havalimanı polisine teslim ederken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Velejeva uçaktan yaka paça indiriliyor.

Lidiya Velezheva.

Uçak Velejeva olmadan Tel Aviv’e doğru harekete geçerken, ünlü oyuncunun gözaltına alındığı öğrenildi.

Son güncelleme: 15:17 31.10.2019
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