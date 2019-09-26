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Uçakta şok eden görüntü… ‘Çok havasız’ deyip öyle bir şey yaptı ki…

Çin'de 'temiz hava almak için' uçağın kalkışından kısa süre önce acil çıkış kapısını açan bir yolcu sosyal medyanın gündemine oturdu.

11:58 -
Haberler Dünya
Uçakta şok eden görüntü… ‘Çok havasız’ deyip öyle bir şey yaptı ki…

Çin’in Hubei bölgesinin başkenti Wuhan’da bulunan havalimanında, uçağın kalkmasını bekleyen bir yolcunun acil çıkış kapısını açtığı görüldü.

Xiamen Hava Yolları’na ait bir uçakta gerçekleşen olayda, yolcunun acil çıkış kapısını ‘temiz hava almak amacıyla’ açtığı öğrenildi.

Gansu Bölgesindeki Lanzhou’ya gitmek için havalanmak üzere olan uçak ise acil çıkış kapısının açılması üzerine bir saat rötarlı olarak hareket edebildi.

Kapıyı açan yolcuya ‘Neden kabin görevlilerinin direktifine uymayarak kapıyı açtığı’ sorulduğunda ise, 50’li yaşlarında olan kadın “Uçak çok havasızdı ve temiz havaya ihtiyacım vardı” ifadelerini kullandı.

Başka bir yolcu tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Çin Kadın uçak
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