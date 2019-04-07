Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko’nun analiz sonuçları açıklandı

Ukrayna Devlet Başkanlığı seçiminin ilk turunda birinci olan komedyen Vladimir Zelenskiy, ikinci sıradaki rakibi mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko'ya yönelik yaptığı bir açıklamada, “Ukrayna'ya alkolik ya da madde bağımlısı bir başkan lazım değil. Seni analiz yaptırmaya davet ediyorum” ifadelerini kullanmış ve bu teklifin üzerine iki aday da analiz yaptırmıştı. Poroşenko'nun analizlerini yapan Dr. Vladimir Yariy yaptığı açıklamada, “Kan, idrar ve saç kılı üzerinden yapılan analizlerde alkole ya da maddeye bağlı herhangi bir bağımlılık tespit edilmemiştir” diye konuştu.

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Vladimir Zelenskiy de basına sunduğu doktor raporlarında, herhangi bir bağımlılığının olmadığını açıklamıştı. Ukrayna'da 31 Mart'ta yapılan devlet başkanlığı seçiminde hiçbir aday yüzde 50 barajını geçemediği için seçimler, ikinci tura kaldı. İHA