Ukrayna polisi TIR şoförüne silah çekti: Türk gördüler mi para istiyorlar

Görüntülerde, silah doğrultan 2 polisin TIR şoförüne yaptığı uyarılar ve şoförün kendini savunduğu görülüyor.

Rusça konuşarak kendini savunan Türk şoför, “Hadi davranın silahlarınıza. Gördüğünüz gibi burası Ukrayna ve bunlar da eli silahlı polisler. Ben normal şekilde seyir halindeyken beni durdurdular. Sonra da gördüğünüz gibi silah çektiler” dedi.

İHA’nın aktardığı görüntülerde duruma isyan eden şoför, “Bu normal mi? Türk plakalı TIR’ları görmesinler, hemen durduruyorlar ve para istiyorlar. Ne yani Türk şoförleri dolar bankası mı” dedi.