Ukrayna, Türkiye üzerinden füze taşıyıcısı fırtlatmaya hazırlanıyor

Ukraynalı tasarım bürosu Yujnoye’den (KB Yujnoye) yapılan açıklamaya göre Kiev yönetimi, Kırım’ın yanından ve Türkiye’nin üzerinden geçen bir güzergahta füze taşıyıcılar fırlatmak için çalışma yapıyor.

Sputnik’teki habere göre, bunun için Karadeniz kıyısındaki Herson’a uzay üssü kurma planı olduğunu kaydeden KB Yujnoye, şu anda kuruluş çalışmaları yapıldığını ve Ukrayna topraklarına fırlatma kompleksi kurmanın teknik olarak mümkün olduğunun onaylandığını belirtti.

Açıklamada, füzenin ilk parçasının ve başlık kaplamasının Akdeniz’e düşeceği de kaydedildi.