Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ukrayna, Türkiye üzerinden füze taşıyıcısı fırtlatmaya hazırlanıyor

Ukrayna'nın, Kırım'ın yanından ve Türkiye'nin üzerinden geçen bir güzergahta 'Tsiklon-1M' tipi hafif sınıf füze taşıyıcılarını fırlatmak için Karadeniz kıyısındaki Herson bölgesinde bir uzay üssü inşa etmeyi planladığı belirtildi.

20:36 -
Haberler Dünya
Ukrayna, Türkiye üzerinden füze taşıyıcısı fırtlatmaya hazırlanıyor

Ukraynalı tasarım bürosu Yujnoye’den (KB Yujnoye) yapılan açıklamaya göre Kiev yönetimi, Kırım’ın yanından ve Türkiye’nin üzerinden geçen bir güzergahta füze taşıyıcılar fırlatmak için çalışma yapıyor.

Sputnik’teki habere göre, bunun için Karadeniz kıyısındaki Herson’a uzay üssü kurma planı olduğunu kaydeden KB Yujnoye, şu anda kuruluş çalışmaları yapıldığını ve Ukrayna topraklarına fırlatma kompleksi kurmanın teknik olarak mümkün olduğunun onaylandığını belirtti.

Açıklamada, füzenin ilk parçasının ve başlık kaplamasının Akdeniz’e düşeceği de kaydedildi.

İLGİLİ HABERUkrayna'da eski başbakandan Poroşenko'ya vatan hainliği suçlamasıUkrayna'da eski başbakandan Poroşenko'ya vatan hainliği suçlaması

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 20:55 26.02.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more