Ukrayna’da bombalı eylem son anda önlendi

Rus istihbarat servisi tarafından organize edildiği iddia edilen bombalı eylem, amacına ulaşmadan Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından engellendi. Saldırgan gözaltına alındı

İLGİLİ HABER Rusya'dan Ukrayna'ya nota!

SBU tarafından yapılan açıklamada, “SBU çalışanları, Rus istihbarat servislerinin Harkov'da yaşayan vatandaşlardan birine 15 bin dolar karşılığında yaptırmaya hazırlandığı ve bir çok vatandaşın canına mal olacak, başkanlık seçimlerine gölge düşürecek bir eylem son anda engellenmiştir” ifadelerine yer verildi. İHA