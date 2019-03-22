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Ukrayna’da bombalı eylem son anda önlendi

Ukrayna’nın Harkov şehrindeki metro istasyonunda planlanan bombalı eylem, istihbarat ekiplerince son anda engellendi.

17:42 -
Haberler Dünya
Ukrayna’da bombalı eylem son anda önlendi

Rus istihbarat servisi tarafından organize edildiği iddia edilen bombalı eylem, amacına ulaşmadan Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından engellendi. Saldırgan gözaltına alındı

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SBU tarafından yapılan açıklamada, “SBU çalışanları, Rus istihbarat servislerinin Harkov'da yaşayan vatandaşlardan birine 15 bin dolar karşılığında yaptırmaya hazırlandığı ve bir çok vatandaşın canına mal olacak, başkanlık seçimlerine gölge düşürecek bir eylem son anda engellenmiştir” ifadelerine yer verildi. İHA

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