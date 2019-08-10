Ukrayna’da ‘para birimi dolar olsun’ kampanyası

Sputnik’teki habere göre Ukraynalılar ulusal para birimlerinin değiştirilip dolar kullanımına geçilmesini talep ediyor.

Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin internet sitesinde başlatılan imza kampanyasında “Ukrayna ulusal para birimindeki istikrarsız durum nedeniyle parasal reform gerçekleştirilip grivnadan daha istikrarlı olan ABD dolarına geçilmesini talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Değişiklik doğrultusunda maaş, vergi, fiyat ve başka alanlarda yeniden hesaplamaya gidilmesinin istendiği dilekçe 7 Ağustos'ta başlatıldı. Kampanyayı şimdiye dek 116 kişi imzaladı.

Dilekçenin Zelenskiy tarafından incelenmesi için 90 gün içinde 25 bin imza toplanması gerekiyor.