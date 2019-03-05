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Ukrayna’da ürküten açıklama! Her 100 kişiden biri…

Ukrayna'da HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü) pozitif hastalarla ilgili son veriler açıklandı. Her 100 kişiden biri HIV virüsü taşıyor.

21:45 -
Haberler Dünya
Ukrayna’da ürküten açıklama! Her 100 kişiden biri…

Ukrayna Sağlık Bakanlığı Toplum Merkezi’nden yapılan açıklamada, Ukrayna'da HIV pozitif olan kişilerin yüzde 40'ının hastalığından haberi olmadığı belirtildi.

Erken evrelerde HIV virüsünün belirti vermediği belirtilen açıklamada, “HIV virüsüne yakalanıp yakalanmadığınızı ne kadar erken öğrenirseniz, o kadar çabuk tedaviye başlayabilirsiniz” denildi.

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BAKANLIKTAN ÇAĞRI

Bakanlık, vatandaşlara ücretsiz HIV testi yaptırmaları çağrısında bulundu.

Ukrayna'nın, Avrupa'da HIV virüsünün en yaygın olduğu ülkelerden biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ülkede 15-49 yaşları arasındaki her 100 kişiden birinin HIV pozitif olduğu bilgisine yer verildi.

Dünya Sağlık Örgütü ve UNESCO verilerine dayanan açıklamada ayrıca, dünya genelinde bugün yaklaşık 37 milyon kişinin HIV pozitif olduğu belirtildi.  DHA

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