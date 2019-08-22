Ukrayna’dan ABD’ye G8 tepkisi: Hiçbir şey değişmedi

Twitter’dan açıklamada bulunan Zelenskiy, Ukrayna'nın Kırım topraklarının hala işgal altında olduğunu vurgulayarak, “Ukrayna'nın Donbas bölgesi de hala devam eden savaşın cefasını çekiyor. Rusya, Mart 2014'te G8'den çıkarıldığından beri hiçbir şey değişmedi” ifadelerini kullandı.

Rusya'nın uluslararası alanda atması gereken adımlar olduğuna dikkat çeken Zelenskiy, “İşgal altındaki Kırım'ı geri vermesi ve Donbas'taki çatışmaları durdurması, 100'ü aşkın siyasi mahkumu ve Ukraynalı denizcileri serbest bırakması, Rusya'nın küresel diplomasideki önemli konumuna dönebileceğinin işareti olur” değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, istikrarlı bir şekilde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına destek veren ülkelere ise teşekkür etti.