Ülke bu açıklamayla çalkalanıyor… Ünlü aktörden ağır gaf: Başbakanı vurun

İngiliz televizyonlarının kült dizisi Coronation Street’te de rol alan 48 yaşındaki oyuncu Craig Kelly yaptığı açıklamalarla büyük bir tartışmanın da fitilini alevledi. YouTube üzerinden canlı yayınlanan ve dizinin hayranlarıyla bir araya geldiği videoda ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda göreve başlayan Boris Johnson’ın ülkeyi yönetmemesi gerektiğini söyledi.

Kelly, “Onun ülkeyi yönetmesini engellemek için en iyi çözüm birinin onu vurmasıdır. O bir leke ve mümkün olan en hızlı şekilde gitmesi gerek. Belki de onu vurmalıyız” dedi. Stüdyoda soğuk bir hava esince durumu toparlamaya çalışan Kelly, “Sadece şaka yapıyorum, bu bir YouTube yayını, şaka yapıyorum. Zaten hükümet de izliyor bunu” ifadesini kullandı.

Kelly’nin Johnson’ı hedef gösterdiğini düşünen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncunun özür dilemesi gerektiğini söyledi. Başbakanlık’tan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.