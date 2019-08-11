Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ülke bu açıklamayla çalkalanıyor… Ünlü aktörden ağır gaf: Başbakanı vurun

İngiltere'de izlenme rekorları kıran Coronation Street'te rol alan Craig Kelly, yaptığı açıklamalarla İngiliz medyasının bir numaralı gündem maddesi oldu... İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden sancılı bir şekilde ayrılmaya çalıştığı günlerde henüz göreve gelen Başbakan Boris Johnson hakkında, "O bir pislik bir an önce gitmesi gerek. Ülkeyi yönetmemesi için onu vurmak gerek" dedi.

Sozcu.com.tr
08:05 -
Haberler Dünya
Ülke bu açıklamayla çalkalanıyor… Ünlü aktörden ağır gaf: Başbakanı vurun

İngiliz televizyonlarının kült dizisi Coronation Street’te de rol alan 48 yaşındaki oyuncu Craig Kelly yaptığı açıklamalarla büyük bir tartışmanın da fitilini alevledi. YouTube üzerinden canlı yayınlanan ve dizinin hayranlarıyla bir araya geldiği videoda ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda göreve başlayan Boris Johnson’ın ülkeyi yönetmemesi gerektiğini söyledi.

Bir döneme damga vuran dizinin yıldızı açıklamalarıyla büyük tepki çekti.

Kelly, “Onun ülkeyi yönetmesini engellemek için en iyi çözüm birinin onu vurmasıdır. O bir leke ve mümkün olan en hızlı şekilde gitmesi gerek. Belki de onu vurmalıyız” dedi. Stüdyoda soğuk bir hava esince durumu toparlamaya çalışan Kelly, “Sadece şaka yapıyorum, bu bir YouTube yayını, şaka yapıyorum. Zaten hükümet de izliyor bunu” ifadesini kullandı.

Kelly’nin Johnson’ı hedef gösterdiğini düşünen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncunun özür dilemesi gerektiğini söyledi. Başbakanlık’tan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

 

Son güncelleme: android-time 08:07 11.08.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more