Ülke bu olayı konuşuyor… Dedektörle servet buldu!

Avustralya’nın Kalgoorlie kentinde atripleks tarlalarında gezinen bir kişi, metal dedektörü sayesinde, toprağın altında 100 bin Avustralya doları (yaklaşık 419 bin TL) değerinde olan bir kilo 400 gram ağırlığında yumru şeklinde altın keşfetti.

Bölgede altın avcılarına malzeme satan bir dükkanın sahibi olan Matt Cook, altının fotoğrafını sosyal medyada paylaşırken, “Dükkana girdi ve yüzünde büyük bir gülümsemeyle altın keseğini gösterdi. Bir paket sigaradan biraz büyük ama inanılmaz ağırdı” dedi.

Avustralya’nın altın madenciliğinin dörtte üçü, Kalgoorlie’de ve civarında yapılıyor. Ülkede Anneler Günü’nde doğa yürüyüşüne çıkan bir ailenin kızı da yerde 624 gram ağırlığında altın keseği bulmuştu.

Victoria eyaletinde yaşayan ailenin bulduğu altın keseğinin değerinin yaklaşık 35 bin Avustralya doları (150 bin TL) olduğu açıklanmıştı.