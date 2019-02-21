Ülke şokta! 11 milyon kişi oy kullanamayacak

Ulusal Seçim Komisyonunca (INEC), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 84 milyon seçmenden 11 milyonunun seçmen kartını almadığı bildirildi.

Nijerya’da anketler, hafta sonu yapılacak devlet başkanı seçiminde iktidardaki Tüm İlericiler Kongresi’nden (APC) mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile Halkın Demokratik Partisi’nden (PDP) Atiku Abubakar’ı güçlü adaylar olarak gösteriyor.

İLGİLİ HABER Skandal olay! Silah kaçakçısı ABD'liler ülkesine iade edildi

INEC, 16 Şubat’ta düzenlenmesi planlanan devlet başkanlığı seçimini, oy kullanma işlemine saatler kala güvenlik gerekçesiyle 23 Şubat’a ertelemişti. AA