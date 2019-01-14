Ülke şokta… Belediye başkanına sahnede bıçaklı saldırı

Polonya'nın Gdansk kentinin Belediye Başkanı, ülkenin en büyük bağış etkinliğinde sahnedeyken uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. 53 yaşındaki Belediye Başkanı Pawel Adamowicz olay yerinde yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü ve hastaneye kaldırıldı.

Olay dün gece Polonya’nın son dönemde gözde kentlerinden Gdansk’ta meydana geldi… Ülkenin en büyük bağış etkinliği için kurulan sahneye çıkan Pawel Adamowicz saldırıya uğradı. 53 yaşındaki belediye başkanının üzerine koşarak gelen ve sağ elinde bıçak tutan kişinin saldırısına uğradı. Korumaları aşan saldırgan sahneye çıktıktan sonra koştu ve bıçakladı.

Sabıkası olduğu belirtilen 27 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan müdahale ile hayata döndürülen ve hastaneye kaldırılan Adamowicz’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Saldırganın, bağırarak Adamowicz’in eski partisinin öncülüğündeki bir önceki hükümet döneminde haksız yere hapse atıldığını söylediği belirtildi. Saldırı, yüzlerce kişinin katıldığı geleneksel bir bağış konseri sırasında düzenlendi.

Olay yerinden gelen görüntülerde, geçtiğimiz günlerde hapisten çıkan saldırganın “Adamovicz öldü” diye bağırdığı ve hapishanede işkence gördüğünü söylediği duyuluyor. Polonya medyası, saldırganın sahneye gazeteci kartıyla girdiğini duyururken, bu bilgi resmi kaynaklarca doğrulanmadı.

BIÇAKLANMADAN ÖNCE VİDEO PAYLAŞMIŞTI

Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Twitter’daki açıklamasında belediye başkanı için dua edilmesini istedi. Varşova’daki BBC Muhabiri Adam Easton, Adamowicz’in çocuk hastaneleri için para toplanan konserde bıçaklanmasının ülkeyi şoke ettiğini söyledi.

Adamowicz’in Baltık Denizi kıyısındaki Gdansk’ın belediye başkanlığını 20 yıldır yapan ve iyi tanınan bir siyasi olduğu belirtiliyor. Belediye Başkanı, saldırıdan birkaç dakika önce, Instagram’da onlarca kişinin beyaz ışıklar tuttuğu bir fotoğraf paylaştı.