Ülke şokta… Kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var

Filipinler, pazar gününe korkunç bir haberle uyandı… Ülkenin güneyinde bir kiliseye pazar ayini sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Açıklamayı ordu sözcüsü Edgard Arevalo yaparken, iki bombanın patladığını ve hem sivil hem de güvenlik görevlilerinin saldırıda yaşamını kaybettiğini açıkladı.

İlk belirlemelere göre en az 17 kişinin yaşamını kaybettiği açıklanırken, 12 sivilin ve 5 askerin öldüğü resmen açıklandı. Yetkililer 43 kişinin de yaralandığını duyurdu. Sulu bölgesindeki Jolo Katedrali’nin içindeki ilk patlamada çok sayıda kişinin öldüğü açıklanırken ikinci patlamanın kilisenin otoparkında meydana geldiği belirtildi.

Detaylar geliyor…

