Ülkede yer yerinden oynadı: Metro zammına yönelik protesto OHAL getirdi

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, sadece başkenti kapsayan ve 15 gün sürmesi hedeflenen OHAL ile kamu düzenini tesis etmeyi ve kamu mallarıyla özel mülkiyeti korumayı amaçladığını söyledi.

Pinera, OHAL kapsamında hareket ve toplanma özgürlüğüne sınırlama getirileceğini açıkladı.

Şili’de 2010 yılındaki deprem sonrası ilk kez askerler sokaklarda devriye gezecek.

Santiago’da, metro bileti fiyatları 6 Ekim’de iş saatlerinde 800 peso’dan (1,13 dolar) 830 peso’ya (1,17 dolar) çıkarıldı. Otobüs bileti fiyatları da benzer oranda artırıldı.

BBC’nin haberine göre; hükümet zamma gerekçe olarak enerji fiyatlarının artmasını ve peso’nun değer kaybetmesini gösterdi.

TÜM SEFERLER İPTAL

Lise ve üniversite öğrencilerinin turnikelerden atlamasıyla başlayan eylemler, hafta başında tüm kente yayılan protestolara dönüştü.

136 metro istasyonun tamamına yakınında kapılar ve turnikeler kırılırken, bazı binalar ve arabalar ateşe verildi, eylemcilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Kentin bazı noktalarında ellerinde tencerelerle sokağa çıkan protestocular, yolları trafiğe kapadı.

Yaklaşık 6 milyon nüfuslu Santiago’da günde 3 milyon yolcu taşıyan 140 kilometrelik metro hattında tüm seferler iptal edildi.

Metro seferlerine en az iki gün sonra yeniden başlanabileceği belirtiliyor.

Şili hükümeti “vandallık” olarak nitelediği eylemler sonrası zammı geri almayacağını duyurdu.